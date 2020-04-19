Джошуа включил Усика в список боксёров, с которыми хочет встретиться до конца карьеры

Британский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF Энтони Джошуа рассказал о планах на будущее. Спортсмен признался, что не хочет уходить из спорта до тех пор, пока не встретится с некоторыми соперниками. Британец составил список из шести боксёров, сообщает Sky Sports.

Джошуа включил в свой список Тайсона Фьюри, Деонтея Уайлдера, Джаррела Миллера, Александра Усика, Луиса Ортиса и Адама Ковнацкого.

Джошуа должен был встретиться с Миллером летом 2019 года, но Джаррел провалил допинг-тест. В итоге его заменил Энди Руис, который сенсационно нанёс первое поражение Джошуа в карьере. В бое-реванше британец вернул титулы.

Также Энтони уже дважды встречался с Луисом Ортисом, победив в обоих случаях. С остальными боксёрами из списка пути Джошуа не пересекались.