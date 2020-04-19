Александр Усик: в Крыму был летом. Настроения там хорошие, солнце

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе украинский боксёр Александр Усик рассказал об отношении к политическим спорам. Также Усик признался, что летом побывал в Крыму, территориальная принадлежность которого стала предметом конфликта властей России и Украины.

«В Крыму был летом. У меня сейчас мама там, я общаюсь со своим кумом, который тоже там. Настроения там хорошие, солнце. Люди живут, потому что надо жить. Моё окружение и я политику не затрагиваем. У всех разные убеждения и видение. Нас объединяет дружба с детства, общие знакомства и пройденный путь. Мы стараемся не использовать политические темы.

Я не изменил точку зрения по поводу телевизора. Многие люди пишут мне, что их мама верит во многое, что там говорят и задают вопрос: как это побороть? Я одному из подписчиков ответил, что такое можно остановить через любовь. Сказал поговорить с ней о том, что это расшатывает нервы, пусть поставит лучше фильм или сериал про любовь. Мои убеждения по поводу телевизора не устарели, я очень давно его не смотрю. Если и включаю телевизор — только мультики и сериалы. Также могу посмотреть свой бой и провести анализ. А что касается новостей, я это не включаю уже лет 15», — сказал Усик в прямом эфире в своём «инстаграме».