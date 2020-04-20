Генсекретарь федерации бокса: Кушиташвили будет работать у нас как волонтёр
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал о дальнейшем развитии дела российского боксёра Георгия Кушиташвили. Спортсмен в феврале 2020 года был арестован. При задержании у него обнаружили наркотические вещества. Во время задержания боксёр ударил сотрудника Росгвардии. В анализе мочи Кушиташвили обнаружили следы кокаина.
«Мы следим и контролируем. Он сейчас будет работать у нас как волонтёр. Мы разбираемся в каждой детали. Как я и говорил, мы его жёстко накажем, но бросать не будем. Если человек хочет перевоспитаться и поменяться, мы должны ему помочь», — цитирует Кремлёва ТАСС.
Федерация бокса России ранее объявила о пожизненном исключении спортсмена из сборной. Он будет находиться под домашним арестом до 1 мая.
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