«Думаю, многие поддержали бы». Лебедев рассказал о желании стать депутатом Госдумы РФ

Российский боксёр Денис Лебедев признался, что хотел бы стать депутатом Государственной думы РФ. В настоящее время бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжёлом весе является депутатом в подмосковном Чехове.
«Сейчас я только учусь работать на этом поприще, но у меня есть мнение по некоторым вопросам. Если когда-нибудь удастся занять пост в Государственной думе, то я бы с радостью поделился своим мнением. Думаю, многие поддержали бы», — приводит слова Лебедева RT на русском.
40-летний Лебедев начал карьеру в профессиональном боксе в 2001 году. Последний поединок россиянин провёл в декабре 2019 года, уступив представителю ЮАР Табисо Мчуну единогласным решением судей. Всего на его счету 32 победы и 3 поражения в 36 боях, один поединок признали несостоявшимся.
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