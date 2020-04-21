А. Емельяненко назвал Тактарова проституткой

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на высказывания прославленного бойца смешанных единоборств Олега Тактарова, в ходе которых он позволил себе резкие высказывания в адрес народов Кавказа.

«Мне видео прислали, где Тактаров нелестно отзывается о народах Кавказа. Что могу сказать? Тактаров, ты проститутка. Ты же как-то приезжал на Кавказ. Тебя встречали, кормили, потчевали, внимание оказывали. Ты же довольным отсюда уехал. То, что у тебя какие-то разногласия с определёнными личностями, не говорит о том, что весь Кавказ плохой. Тебя тоже многие не любят. Мне многие прямым текстом говорят, что ты контрацептив и после этого видео я теперь согласен с этим абсолютно», — сказал Емельяненко на видео, размещённом на его странице в «Инстаграме».

Напомним, не так давно Тактаров назвал Хабиба Нурмагомедова ваххабитом, а после объяснил свои высказывания.

Видео обращения Емельяненко к Тактарову можно посмотреть на «Чемпионате».