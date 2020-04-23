Тактаров — об А.Емельяненко: я его за человека не считаю

Актёр, режиссёр и бывший боец Ultimate Fighting Championship Олег Тактаров в прямом эфире «Инстаграма» высказался о другом бойце смешанных единоборств Александре Емельяненко.

«Этого гражданина я вообще за человека не считаю. Когда встретимся, я просто в тёмной комнате, чтобы никто не видел, я разберусь. Там силы не такие, как у его брата, брать хоть чему-то научился. Я всегда заступался за него, и вот, дозаступался. Не делай добра — не получишь зла», — сказал Тактаров.

Ранее Емельяненко назвал Тактарова «проституткой», обвинив его в оскорблении кавказских народов. В ходе прямого эфира Тактаров употребил слово «ваххабит» по отношению к Хабибу Нурмагомедову. После того эфире он заявил, что не хотел оскорбить Нурмагомедова.