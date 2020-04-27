Тактаров рассказал о состоянии здоровья отца Хабиба
Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров рассказал, как себя чувствует 57-летний Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова. Напомним, позавчера, 25 апреля, Нурмагомедова-старшего госпитализировали в Махачкале с пневмонией, также он прошёл тест на коронавирус, результаты которого в настоящий момент неизвестны.
«Я уже позвонил, кстати, ребятам. Мне сказали, что у Абдулманапа состояние стабильное. Так что всё в порядке у него будет», — рассказал Тактаров в прямом эфире в своём «инстаграме».
Ранее Тактаров признался, что оговорился, сказав, что поможет Хабибу победить Конора Макгрегора.
Также посмотрите видео, как Олег Тактаров пожелал Абдулманапу Нурмагомедову здоровья.
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