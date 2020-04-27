Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Тактаров рассказал о состоянии здоровья отца Хабиба

Тактаров рассказал о состоянии здоровья отца Хабиб
Тактаров рассказал о состоянии здоровья отца Хабиба
Бокс/ММА / UFC 0

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров рассказал, как себя чувствует 57-летний Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова. Напомним, позавчера, 25 апреля, Нурмагомедова-старшего госпитализировали в Махачкале с пневмонией, также он прошёл тест на коронавирус, результаты которого в настоящий момент неизвестны.

«Я уже позвонил, кстати, ребятам. Мне сказали, что у Абдулманапа состояние стабильное. Так что всё в порядке у него будет», — рассказал Тактаров в прямом эфире в своём «инстаграме».

Ранее Тактаров признался, что оговорился, сказав, что поможет Хабибу победить Конора Макгрегора.

Также посмотрите видео, как Олег Тактаров пожелал Абдулманапу Нурмагомедову здоровья.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020