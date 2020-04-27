Менеджер Нурмагомедова: Хабиб уверен, что Гэтжи победит Фергюсона
Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что его подопечный думает по поводу боя Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Напомним, изначально соперником Фергюсона на турнире UFC 249 должен был стать Нурмагомедов, но Хабиб лишён возможности вылететь из России ввиду карантина, и его заменили на Гэтжи. Поединок состоится 9 мая.
«Хабиб уверен, что его следующим соперником станет Гэтжи. Он верит, что Джастин сможет нокаутировать Тони. При этом он считает, что это будет сложный бой для Джастина», — приводит слова Абдель-Азиза ESPN.
Ожидается, что победитель боя Фергюсон — Гэтжи в сентябре сразится с Нурмагомедовым.
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