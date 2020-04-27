Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Менеджер Нурмагомедова: Хабиб уверен, что Гэтжи победит Фергюсона

Менеджер Нурмагомедова: Хабиб уверен, что Гэтжи победит Фергюсона
Бокс/ММА / UFC 0

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что его подопечный думает по поводу боя Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Напомним, изначально соперником Фергюсона на турнире UFC 249 должен был стать Нурмагомедов, но Хабиб лишён возможности вылететь из России ввиду карантина, и его заменили на Гэтжи. Поединок состоится 9 мая.

«Хабиб уверен, что его следующим соперником станет Гэтжи. Он верит, что Джастин сможет нокаутировать Тони. При этом он считает, что это будет сложный бой для Джастина», — приводит слова Абдель-Азиза ESPN.

Ожидается, что победитель боя Фергюсон — Гэтжи в сентябре сразится с Нурмагомедовым.

Также посмотрите видео сумасшедших реакций комментаторов UFC на апсеты.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020