Тренер Фёдора Емельяненко намекнул на отсутствие у него таланта

Сергей Чесников, тренер знаменитого российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко, предположил, что его успех объясняется скорее упорством и трудолюбием, нежели врождённым талантом.
«Если бы это был талант, то он бы проявился лет в 12. Такие вещи показываются в этом возрасте. Фёдор же на тот момент не показывал ничего выдающегося», — приводятся слова Чесникова на сайте телеканала «Матч ТВ».
Другой тренер бойца Владимир Воронов рассказал, что у Емельяненко было позднее физическое развитие.
«У Фёдора было позднее физическое развитие, он раскрылся только ближе к армии. Он постоянно бегал по утрам перед тренировками. Одинокий бегающий с утра по стадиону мальчик — это Фёдор Емельяненко. Он бегал до 6:30 утра, а остальные нет», — сказал Воронов.
На счету 43-летнего Емельяненко 39 побед и 6 поражений в 46 боях в MMA, один поединок признали несостоявшимся.
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