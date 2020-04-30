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Президент UFC: мне бы хотелось увидеть реванш Нурмагомедов — Макгрегор

Президент UFC: мне бы хотелось увидеть реванш Нурмагомедов — Макгрегор
Бокс/ММА / UFC 0

Глава UFC Дэна Уайт пообщался с болельщиками MMA, став гостем форума Reddit. Уайта спросили, матч-реванш каких бойцов ему хотелось бы устроить. Он ответил, что желает устроить второй бой действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова и бывшего чемпиона промоушена в двух весах ирландца Конора Макгрегора.

«Я бы сказал, Хабиб — Конор. Конор невероятно хочет этого реванша, да и мне хотелось бы его увидеть», — ответил Уайт.

Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора в поединке, состоявшемся в октябре 2018 года. 31-летний Конор неоднократно заявлял, что желает провести реванш, но его ровесник Хабиб всякий раз отвечал, что в таком поединке не будет спортивного интереса.

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