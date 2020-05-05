Президент UFC: Хабиб невероятно богат

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал состояние действующего чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. По мнению Уайта, у Нурмагомедова столько денег, что его очень тяжело уговорить провести реванш с Конором Макгрегором.
Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора в поединке, состоявшемся в октябре 2018 года. 31-летний Конор неоднократно заявлял, что желает провести реванш, но его ровесник Хабиб всякий раз отвечал, что в таком поединке не будет спортивного интереса.
Уайта спросили, можно ли попытаться заманить Хабиба большим чеком.
«Дело в том, что люди не понимают: Хабиб невероятно, просто безумно богат. Ему не нужны деньги», — сказал он в интервью YouTube-каналу Menace and The Man Show.
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