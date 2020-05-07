Алексей Олейник прибыл в Джексонвилл на турнир UFC 249

Российский тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC прибыл в Джексонвилл (США). Об этом россиянин сообщил в своём «Инстаграме».

В рамках турнира UFC 249 россиянин должен будет провести бой с Фабрисиу Вердумом. Бой Олейника и Вердума пройдёт в предварительном карде турнира UFC 249, который состоится 9 мая в Джексонвилле (Флорида, США).

Алексей Олейник предыдущий поединок провёл в январе 2020 года, досрочно победив Мориса Грина. Что касается Вердума, то он последний раз выходил в клетку в марте 2018 года, когда досрочно уступил Александру Волкову. В сентябре 2018 года бразилец должен был приехать в Москву ради боя с Олейником, но провалил допинг-тест и получил дисквалификацию на два года.

Главным боем турнира станет поединок американца Тони Фергюсона с соотечественником Джастином Гэтжи.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.