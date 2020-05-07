Тренер Хабиба рассказал о разговоре с ним про госпитализацию отца

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал о недавнем разговоре с ним, в котором спортсмен сообщил о состоянии отца. Напомним, ранее стало известно, что 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова госпитализировали с пневмонией в одну из больниц Махачкалы, после чего перевезли в Москву.
«Когда я узнал эти новости, я побеседовал с Али (Абдельазизом, менеджером Нурмагомедова. — Прим. «Чемпионата») и с Хабибом, и он сказал: «С моим отцом всё в порядке».
Я на самом деле не знаю. Я не задаю навязчивых вопросов. Я в замешательстве от этих сообщений, потому что ничего такого не слышал. В любом случае, если Хабиб мне говорит, что с отцом всё в порядке, то так и есть. Зачем ему мне врать?» — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Люка Томаса.
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