Сэндхаген: не верю в шумиху вокруг Яна. Он не победил ни одного стоящего оппонента

Боец UFC Кори Сэндхаген ответил на слова россиянина Петра Яна, который заявил, что американский спортсмен дерётся как любитель.

«Я знаю, что за Яном сейчас много шуму, но он до сих пор не победил ни одного стоящего оппонента достаточно убедительно, чтобы я поверил в его способности. Да, Пётр победил Юрайю Фейбера, но он уже не то, каким был 10 лет назад. Ян победил Джона Додсона и и Джанни Риверу, но нельзя сказать, чтобы он доминировал в этих поединках.

Я не верю в шумиху вокруг Яна. А вот Мораес монстр. Он умён и с каждым боем становится все лучше. Я думаю Мораес победит Яна и перечеркнёт все эти разговоры вокруг него», — приводит слова Сэндхагена MMA Fighting.

Пётр Ян выиграл все шесть поединков под эгидой UFC. В последнем он нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245. Всего на счету Яна 15 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и один раз потерпел поражение.



Следующим соперником Яна должен стать Марлон Мораес. Их поединок был запланирован на турнире организации в Нур-Султане (Казахстан) 13 июня 2020 года.

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