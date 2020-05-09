UFC 249, полный файткард турнира: Фергюсон — Гэтжи, Олейник — Вердум и другие бои

В ночь с 9 на 10 мая по московскому времени в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 249. В его главном событии встретятся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи, на кону поединка будет стоять титул временного чемпиона организации в лёгком весе.
В соглавном поединке турнира Генри Сехудо будет защищать титул чемпиона организации в легчайшем весе в поединке с Домиником Крузом.
Представляем вашему вниманию полный файткард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, то боец не входит в топ-15 весовой категории.
UFC 249
Основной кард
Тони Фергюсон (№1) — Джастин Гэтжи (№4) — лёгкий вес, бой за титул временного чемпиона
Генри Сехудо (чемпион) — Доминик Круз — легчайший вес, бой за титул чемпиона организации
Фрэнсис Нганну (№2) — Жаирзиньо Розенстрайк (№ 6) — тяжёлый вес
Джереми Стивенс (№7) — Келвин Каттар (№ 9) — полулёгкий вес
Грег Харди — Йорган де Кастро — тяжёлый вес.
Предварительный кард
Энтони Петтис (№ 15) — Дональд Серроне (№ 6) — полусредний вес
Алексей Олейник (№ 12) — Фабрисиу Вердум — тяжёлый вес
Карла Эспарза (№ 7) — Мишель Уотерсон (№ 8) — женский минимальный вес
Висенте Луке (№ 13) — Нико Прайс — полусредний вес
Ранний предварительный кард
Брайс Митчелл — Чарльз Роса — полулёгкий вес
Райан Спэнн — Сэм Алви — полутяжёлый вес.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя UFC 249 Фергюсон — Гэтжи.
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