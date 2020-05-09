UFC 249, полный файткард турнира: Фергюсон — Гэтжи, Олейник — Вердум и другие бои

В ночь с 9 на 10 мая по московскому времени в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 249. В его главном событии встретятся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи, на кону поединка будет стоять титул временного чемпиона организации в лёгком весе.



В соглавном поединке турнира Генри Сехудо будет защищать титул чемпиона организации в легчайшем весе в поединке с Домиником Крузом.



Представляем вашему вниманию полный файткард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, то боец не входит в топ-15 весовой категории.



UFC 249



Основной кард



Тони Фергюсон (№1) — Джастин Гэтжи (№4) — лёгкий вес, бой за титул временного чемпиона

Генри Сехудо (чемпион) — Доминик Круз — легчайший вес, бой за титул чемпиона организации

Фрэнсис Нганну (№2) — Жаирзиньо Розенстрайк (№ 6) — тяжёлый вес

Джереми Стивенс (№7) — Келвин Каттар (№ 9) — полулёгкий вес

Грег Харди — Йорган де Кастро — тяжёлый вес.



Предварительный кард



Энтони Петтис (№ 15) — Дональд Серроне (№ 6) — полусредний вес

Алексей Олейник (№ 12) — Фабрисиу Вердум — тяжёлый вес

Карла Эспарза (№ 7) — Мишель Уотерсон (№ 8) — женский минимальный вес

Висенте Луке (№ 13) — Нико Прайс — полусредний вес



Ранний предварительный кард



Брайс Митчелл — Чарльз Роса — полулёгкий вес

Райан Спэнн — Сэм Алви — полутяжёлый вес.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя UFC 249 Фергюсон — Гэтжи.