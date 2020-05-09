В UFC знали о возможном наличии коронавируса у Роналдо Соузы

Сегодня, 9 мая, стало известно, что боец UFC Роналдо Жакаре Соуза, чьё участие ожидалось на турнире UFC 249, заражён коронавирусом. Теперь же стали известны подробности, связанные c инцидентом.
Бразилец тренировался в Орландо (штат Флорида, США) и приехал в Джексонвилль 6 мая. Он сразу сообщил, что подвергся воздействию члена семьи инфицированного коронавирусом. Зная такие подробности, в UFC провели тест, но всё равно отправили Соузу в одну гостиницу с другими бойцами и оставили его в карде на турнир, сообщает MMAJunkie.
8 мая утром спортсмен принял участие во взвешивании в защитной маске и перчатках. И уже этот тест показал наличие коронавируса. При этом в Сети появились кадры, как Соуза тесно контактирует с Фабрисиу Вердумом, которого ждёт встреча с Алексеем Олейником.
Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 249. Главным событием шоу станет встреча Тони Фергюсона с Джастином Гэтжи.
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