Дядя Хабиба Нурмагомедова показал фото из больницы для заражённых коронавирусом

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, выложил в «Инстаграм» фотографию из палаты, в которой находятся коронавирусные больные.
«Спасибо врачам! Это детское отделение в городе Кизилюрте», — подписал он фотографию.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Н. Нурмагомедова.
В 1992 году Нурмагомед Нурмагомедов стал чемпионом мира по самбо в весовой категории до 82 кг.
Напомним, 57-летний Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба, в настоящее время находится в одной из больниц Москвы. Он перенёс инсульт и был в коме, также известно, что ему провели операцию на сердце. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.
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