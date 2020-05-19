Украинский кикбоксёр — о включении Ломаченко в «Миротворец»: а почему там нет взяточников?

Украинский кикбоксёр Павел Журавлёв отреагировал на попадание украинских чемпионов мира по боксу Александра Усика и Василия Ломаченко, которые снялись в российском фильме о церкви и вере, в базу данных сайта «Миротворец», который собирает информацию о «врагах Украины» в среде медиаперсон и других граждан.
«Сейчас Васю Ломаченко внесли в «Миротворец». Я скажу честно, создать «Миротворец» было хорошей идеей в 2014 году. Вопрос в другом: вы внесли чемпиона мира.
Я, честно, восхищаюсь его боксёрскими качествами. Я чуть-чуть знаю его как человека. Я знаю, что он очень хороший человек, благородный. Вопрос в том, что за уши вытащили какие-то моменты, не буду обсуждать эти вопросы, включили его в список «Миротворца».
Хорошо, почему нет в этом списке наших депутатов, которые катаются в Москву на переговоры? Почему нет взяточников? Вопросов очень много, поэтому если мы говорим, что мы боремся с чем-то, то нужно начинать не с таких мелких, малозначимых вещей. Когда за спиной у нас происходят неприятности гораздо крупнее. Я сам не всё одобряю, что происходит, но какого-то криминала большого я не вижу», — цитирует Журавлёва ua.tribuna.com.
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