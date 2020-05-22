Александр Емельяненко: не завидую тому, кто будет драться против меня
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о своих тренировках, а также предостерёг своих будущих соперников.
«Каждый день прекрасен. Этот день прекрасен по-особенному. Потихоньку набирается объём, опыт, знания, техника, умения. Мастерство, другими словами Я тоже не завидую тому, кто будет драться против меня, мне их жалко. Ну, такая работа — жалостливо бить. Готовьтесь», — сказал Емельяненко в «Инстаграме».
Напомним, 3 апреля Александр Емельяненко должен был провести бой с Магомедом Исмаиловым. Однако, из-за пандемии коронавируса поединок пришлось отменить. Новая дата — 24 июля.
В своём последнем бою, который состоялся в ноябре прошлого года, Александр Емельяненко одержал победу над стронгменом Михаилом Кокляевым.
А. Емельяненко хочет провести бой с Майком Тайсоном
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