Фьюри: жду не дождусь, когда вновь размажу Уайлдера
Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри напомнил о желании провести третий поединок с американцем Деонтеем Уайлдером. Напомним, в первом поединке боксёров в декабре 2018 года судьи зафиксировали ничью, а в феврале 2020 года Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
«Мне очень нравится тренироваться по утрам. Если бы не это, я был бы в депрессии, испытывал бы беспокойство, пребывал бы в подавленном состоянии. Эти тренировки заставляют меня двигаться вперёд.
Сейчас я тренируюсь по четыре раза в день. Целых четыре раза! Жду не дождусь, когда вернусь и вновь размажу Деонтея Уайлдера», — приводит слова Фьюри BoxingScene.
Тайсон Фьюри: я по-прежнему уродливый, жирный и неудержимый
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