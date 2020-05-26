Кормье: Хабиб — профессионал. Он будет готов к бою в сентябре

Американский боец смешанного стиля Даниэль Кормье поддержал чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, который продолжает тренироваться, несмотря на то что его 57-летний отец Абдулманап Нурмагомедов находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Ожидается, что следующий поединок Нурмагомедов проведёт в сентябре, его соперником должен стать временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи.

«Этот бой нужно провести, и он состоится. Хабиб продолжает тренировки, невзирая на обстоятельства: Рамадан, проблемы отца. Он работает, он профессионал. И будет готов к бою в сентябре», — сказал Кормье в интервью журналисту ESPN Ариэлю Хельвани.

Последний поединок Нурмагомедов провёл в сентябре 2019 года, победив Дастина Порье. На его счету 28 побед в 28 боях в MMA.