Александр Волков сообщил, что проведёт бой в июне в США

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, сообщил, что проведёт следующий поединок в июне в США. Напомним, Волков должен был сразиться с Кёртисом Блейдсом на турнире UFC в Канаде 20 июня, но из-за пандемии коронавирусаа мероприятие пришлось перенести.

«Хорошие новости, друзья! Мой бой может состояться в июне в США. Поэтому приходится идти на оправданный риск и перебираться из домашних тренировок в зал. Когда будут новости по бою, я вам сообщу, а работаю в усиленном режиме!» — написал Волков на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Александр Волков провёл предыдущий поединок в ноябре минувшего года на турнире UFC в Москве. Тогда решением судей он победил Грега Харди. Он занимает седьмое место в рейтинге организации. Что касается Блейдса, то американец в последнем бою нокаутировал Джуниора дос Сантоса и занимает третье место в рейтинге.