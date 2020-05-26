«Хабиб не ошибётся, как Тони». Боец UFC Абдурахимов — о бое Нурмагомедова с Гэтжи

Российский боец UFC Шамиль Абдурахимов поделился мнением о возможном поединке обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона Джастина Гэтжи. Напомним, 9 мая Гэтжи победил Тони Фергюсона и получил право сразиться с Нурмагомедовым. Ожидается, что их поединок пройдёт в сентябре.

Изначально соперником Фергюсона на турнире 9 мая должен был стать Нурмагомедов, но у него не было возможности вылететь из России ввиду карантина.

«Думаю, Нурмагомедов справился бы с Фергюсоном. Он не стоит на месте, прогрессирует. Был уверен, что Хабиб смог бы провести тейкдаун, после чего избивал бы противника на земле. Возможно, даже провёл бы удушающий или болевой. Шансом для Фергюсона было бы нанести визави рассечение», — приводит слова Абдурахимова «RT на русском».

Его спросили, опасен ли Гэтжи для Нурмагомедова.

«Да. Он парень с ударом, а если не потерял борцовские навыки, то Нурмагомедову будет тяжело. Но он всё равно сможет навязать ему свой стиль. Орёл — умный боец и сможет побороть Джастина. Хабиб не допустит таких ошибок, как Тони. На сегодняшний день ему нет равных», — ответил он.