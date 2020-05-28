Гэтжи рассказал, как будет действовать в бою с Нурмагомедовым

Временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи рассказал, как станет действовать в поединке с обладателем пояса Хабибом Нурмагомедовым. Ожидается, что бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится в сентябре.

«Ключевым фактором в бою с Хабибом будет то, как я буду перемещаться. Очень важно будет держаться подальше от сетки. Если Хабиб проходит в ноги в центре октагона, он тащит тебя к сетке, чтобы завершить тейкдаун. Он не завершает тейкдауны на открытом пространстве.

Мои удары по голени очень неприятны для соперника. Я больше не бью по ногам выше колена, разве что непреднамеренно. Это гораздо безопаснее с точки зрения удержания дистанции.

Коснусь Хабиба четыре раза, и он окажется в сложной ситуации. Он может и пройти в ноги, но ему в любом случае понадобится сетка за моей спиной. Если сетки рядом не будет, у него будут проблемы. Он может меня перевернуть в центре в партере пару раз, но если захочет этого, то попробует дотащить меня до сетки», — рассказал Гэтжи в интервью YouTube-каналу Джо Рогана.