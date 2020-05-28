Конор Макгрегор назвал себя величайшим бойцом MMA за всю историю и объяснил почему

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что именно он является лучшим бойцом за всю историю смешанных единоборств. Напомним, ранее Макгрегор составил список лучших бойцов MMA, в который включил себя, однако тогда он не заявлял о превосходстве над остальными.

«Не забывайте о самом высоком процентном соотношении нокаутов, а также о самых быстрых нокаутах как в UFC, так и вне промоушена. Кроме того я выиграл больше всех титулов, одержал больше всех побед нокаутом в наибольшем количестве дивизионов. Так что я просто величайший, чёрт возьми! Смиритесь с этим», — написал Макгрегор в своём «твиттере».

Также посмотрите видео самого быстрого нокаута в карьере Конора Макгрегора.