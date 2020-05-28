Красавица из MMA исполнила зажигательный танец. Видео

Американская спортсменка парагвайского происхождения Валери Лореда, выступающая в смешанных единоборствах, порадовала поклонников новым видео. Она выложила в свой «инстаграм» ролик, в котором можно посмотреть, как она исполняет зажигательный танец.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
21-летняя Лореда дебютировала в профессиональных смешанных единоборствах в феврале 2019 года, победив Колби Флетчер техническим нокаутом. В июне 2019 года она победила Ларкин Дэш решением судей — пока это последний её поединок.
Ранее Лореда небезуспешно занималась тхэквондо. В 2013 году она выиграла бронзовую медаль открытого чемпионата Испании среди девушек в категории до 68 кг. В 2014 году она завоевала серебряную медаль открытого чемпионата Германии среди девушек в категории до 59 кг. В 2017 году она завоевала серебряную медаль открытого чемпионата Колумбии в категории до 67 кг. В том же году в составе сборной Парагвая она участвовала в чемпионате мира по тхэквондо.
- 28 мая 2020
-
13:40
-
13:04
-
12:00
-
11:01
-
10:16
-
09:39
-
09:02
-
06:29
-
04:58
-
02:34
-
00:58
-
00:06
- 27 мая 2020
-
22:44
-
21:31
-
20:50
-
19:55
-
18:58
-
18:03
-
16:38
-
15:11
-
14:01
-
13:00
-
11:00
-
10:03
-
09:01
-
06:25
-
00:35
-
00:28
- 26 мая 2020
-
23:48
-
22:45
-
21:49
-
20:59
-
19:24
-
18:24
-
17:50