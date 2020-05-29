Ортис: если Тайсон хочет, я выйду на ринг даже с ним
Кубинский супертяжеловес Луис Ортис заявил, что готов выйти на ринг с вознамерившимся возобновить выступления Майком Тайсоном, если это будет нужно, чтобы провести в 2020 году как минимум два поединка.
«Я находился дома, как и все остальные. Но я был активен, продолжал правильную физическую подготовку. У меня дома уже есть ринг, и я выполняю там упражнения. Мне сказали я могу драться уже в августе-сентябре. В любом случае я буду готов.
Мы с вами знаем, что я не привык отсиживаться дома и ждать крупных имён. Я выхожу на ринг когда захочу и с кем захочу. Сейчас ведётся много разговоров насчёт возвращения Майка Тайсона. Если он хочет, я выйду на ринг даже с ним. Мне нужны только имя и дата», — приводит слова Ортиса BoxingScene.
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