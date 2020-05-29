Уткин: украинская пресса превратила жизнь Усика в ад

Известный блогер Василий Уткин высказал мнение об отношении украинской прессы к боксёру Александру Усику.

«Ну это же просто ад, в который превратила украинская пресса жизнь Александра Усика. Я даже не знаю, как бы я правильно себя вёл на его месте. Я очень красноречивый, изворотливый, но я порой не знаю, как дать ответ на вопросы, чтобы тебя просто оставили в покое. А он ведь ко всему прочему ещё и боксёр. Каким бы он ни был развитым, но любят и ценят его не за то, что он хорошо разговаривает. Я не знаю, по-моему, это адский ад. Человек всего-навсего родился и живёт в Симферополе, ничего преступного не совершал», — сказал Уткин в интервью на YouTube-канале украинской журналистки Натальи Влащенко.

Усик неоднократно подвергался критике на Украине, поскольку положительно отзывался о России. Также он включён в базу скандально известного сайта «Миротворец».