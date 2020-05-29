Уткин: украинская пресса превратила жизнь Усика в ад

Известный блогер Василий Уткин высказал мнение об отношении украинской прессы к боксёру Александру Усику.
«Ну это же просто ад, в который превратила украинская пресса жизнь Александра Усика. Я даже не знаю, как бы я правильно себя вёл на его месте. Я очень красноречивый, изворотливый, но я порой не знаю, как дать ответ на вопросы, чтобы тебя просто оставили в покое. А он ведь ко всему прочему ещё и боксёр. Каким бы он ни был развитым, но любят и ценят его не за то, что он хорошо разговаривает. Я не знаю, по-моему, это адский ад. Человек всего-навсего родился и живёт в Симферополе, ничего преступного не совершал», — сказал Уткин в интервью на YouTube-канале украинской журналистки Натальи Влащенко.
Усик неоднократно подвергался критике на Украине, поскольку положительно отзывался о России. Также он включён в базу скандально известного сайта «Миротворец».
- 29 мая 2020
-
06:21
-
04:58
-
04:22
-
01:55
-
00:47
- 28 мая 2020
-
23:54
-
22:38
-
21:37
-
20:55
-
19:43
-
18:59
-
17:31
-
15:09
-
14:58
-
13:40
-
13:04
-
12:00
-
11:01
-
10:16
-
09:39
-
09:02
-
06:29
-
04:58
-
02:34
-
00:58
-
00:06
- 27 мая 2020
-
22:44
-
21:31
-
20:50
-
19:55
-
18:58
-
18:03
-
16:38
-
15:11
-
14:01