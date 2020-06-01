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Магомедшарипов сообщил, что вернётся в августе, Хабиб пожелал ему удачи

Магомедшарипов сообщил, что вернётся в августе, Хабиб пожелал ему удачи
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC в полулёгком весе Забит Магомедшарипов опубликовал в своём «инстаграме» фото и сообщил, что следующий свой бой проведёт в августе. На это сообщение отреагировал действующий чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Возвращаемся в августе. Берегите свои силы, мне нужна будет ваша поддержка», — написал Магомедшарипов.

«Удачной подготовки, брат», — прокомментировал пост коллеги Нурмагомедов.

Фото доступно на странице Магомедшарипова в «Инстаграме».

Всего на счету Магомедшарипова 19 боёв, в которых он одержал 18 побед и потерпел 1 поражение. Свой последний бой Забит провёл в декабре прошлого года, одержав победу над американцем Келвином Каттаром на турнире UFC Fight Night 163 в Москве. В главном событии вечера судьи единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28). присудили победу российскому бойцу.

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