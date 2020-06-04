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«Идите все лесом!» Боец MMA Магомедов рассказал, как его навсегда выгнали из UFC

«Идите все лесом!» Боец MMA Магомедов рассказал, как его навсегда выгнали из UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец MMA Руслан Магомедов рассказал, как получил пожизненную дисквалификацию от Американского антидопингового агентства (USADA), из-за которой навсегда потерял возможность выступать в UFC.

В предыдущие годы Магомедова не раз ловили на допинге. Весной 2019 года USADA навсегда отлучило бойца от участия в турнирах UFC. Это случилось после того, как он ответил отказом на требование допинг-офицера сдать пробу.

«Когда меня во второй раз отстранили на четыре года — перед пожизненным сроком, они (допинг-офицеры. — Прим. «Чемпионата») сказали мне, что периодически будут ко мне приезжать в течение четырёх лет, то есть в течение всего срока дисквалификации.

Я, когда это услышал, сказал им: «Идите вы все лесом!» Это и привело к тому, что мне дали пожизненную дисквалификацию. Я просто выгнал проверяющего после его слов. Они такие типа: «Мы четыре года будем к тебе ездить, ты чего расслабился?» Я ответил: «Никто ко мне не будет ездить, идите отсюда», — цитирует Магомедова «Спорт-экспресс».

В настоящее время 33-летний Магомедов — боец лиги ACA. На его счету 15 побед и 1 поражение в MMA.

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