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Кормье рассказал, за что благодарен Макгрегору

Кормье рассказал, за что благодарен Макгрегору
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье рассказал, за что стоит благодарить ирландского бойца MMA Конора Макгрегора, бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях. По мнению Кормье, Макгрегор вывел популярность смешанных единоборств на новый уровень, благодаря чему заработки бойцов высшего уровня существенно возросли.

«Я стал чемпионом UFC в 2015 году. Тогда Конор Макгрегор заявил о себе и существенно повлиял на гонорары. Редко признают, что это его достижение. Раньше достижением считалось получить миллион долларов. Конор разорвал этот шаблон, показав, сколько может зарабатывать боец ММА», — приводит слова Кормье Essentially Sports.

На протяжении нескольких лет Макгрегор удерживал рекорд по максимальному гарантированному гонорару за бой, пока его не обошёл Хабиб Нурмагомедов, который за победный бой с Дастином Порье в сентябре 2019 года заработал $ 6 млн.

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