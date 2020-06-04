Кормье рассказал, за что благодарен Макгрегору

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье рассказал, за что стоит благодарить ирландского бойца MMA Конора Макгрегора, бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях. По мнению Кормье, Макгрегор вывел популярность смешанных единоборств на новый уровень, благодаря чему заработки бойцов высшего уровня существенно возросли.
«Я стал чемпионом UFC в 2015 году. Тогда Конор Макгрегор заявил о себе и существенно повлиял на гонорары. Редко признают, что это его достижение. Раньше достижением считалось получить миллион долларов. Конор разорвал этот шаблон, показав, сколько может зарабатывать боец ММА», — приводит слова Кормье Essentially Sports.
На протяжении нескольких лет Макгрегор удерживал рекорд по максимальному гарантированному гонорару за бой, пока его не обошёл Хабиб Нурмагомедов, который за победный бой с Дастином Порье в сентябре 2019 года заработал $ 6 млн.
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