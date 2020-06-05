Президент UFC рассказал о «Бойцовском острове» и назвал дату первого турнира

Президент UFC Дэна Уайт рассказал, как идут работы по созданию «Бойцовского острова», который нужен для того, чтобы бойцы, проживающие за пределами США, могли проводить поединки. В настоящий момент неизвестно, где именно находится остров.

«Расскажу кое-что об острове. Это такой дорогой и безумный проект, что его почти невозможно осуществить. Надо на самолёте доставлять туда людей со всеми этими ограничениями, а потом помещать их на карантин. Но я обещаю вам, что мы это сделаем. Я верю в это.

Остров очень поможет развитию спорта, не только финансово. Знаете, как это сложно? Пока люди отдыхают в бассейнах и наслаждаются карантином, я здесь просто «сжигаю» своих сотрудников. С ума сойти! Но первый турнир на «Бойцовском острове» пройдёт в районе 27 июня», — рассказал Уайт в интервью YouTube-каналу Matchroom Boxing.