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Уайт — об уходе Макгрегора: кто не хочет со мной ехать, убирайтесь из автобуса

Уайт — об уходе Макгрегора: кто не хочет со мной ехать, убирайтесь из автобуса
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал очередное заявление прославленного бойца Конора Макгрегора о завершении карьеры. До этого Макгрегор дважды объявлял о завершении карьеры, но потом возвращался в спорт.

«Конор, Джон Джонс, Хорхе Масвидаль хотят закончить. На определённом уровне я это понимаю. Вам не нужно драться. В UFC будут драться те, кто хочет это делать.

Число людей, которые сейчас мною недовольны, безумное. Могу сказать так: кто не хочет со мной ехать, убирайтесь из автобуса», — приводит слова Уайта журналист Шаматхар Сандху в «Твиттере».

Напомним, ранее сообщалось, что Уайт пообещал Макгрегору титульный бой. Он мог сразиться с Хабибом Нурмагомедовым, которому проиграл в 2018 году.

Конор Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры
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