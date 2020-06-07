Уайт — об уходе Макгрегора: кто не хочет со мной ехать, убирайтесь из автобуса

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал очередное заявление прославленного бойца Конора Макгрегора о завершении карьеры. До этого Макгрегор дважды объявлял о завершении карьеры, но потом возвращался в спорт.



«Конор, Джон Джонс, Хорхе Масвидаль хотят закончить. На определённом уровне я это понимаю. Вам не нужно драться. В UFC будут драться те, кто хочет это делать.



Число людей, которые сейчас мною недовольны, безумное. Могу сказать так: кто не хочет со мной ехать, убирайтесь из автобуса», — приводит слова Уайта журналист Шаматхар Сандху в «Твиттере».



Напомним, ранее сообщалось, что Уайт пообещал Макгрегору титульный бой. Он мог сразиться с Хабибом Нурмагомедовым, которому проиграл в 2018 году.