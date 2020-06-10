Чисора: не могу дождаться, чтобы попасть в клетку Bellator
Британский боксёр Дерек Чисора, выступающий в тяжёлой весовой категории, тренируется по правилам ММА, чтобы выступить в промоушене Bellator.
«Не могу дождаться, чтобы попасть в клетку Bellator», — написал Чисора в «Твиттере».
Также боец опубликовал фото со своих тренировок.
В ближайшем бою Чисора должен сразиться с украинским боксёром Александром Усиком за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO. Бой был запланирован на 23 мая на арене О2 в Лондоне, но был перенесён из-за пандемии коронавируса. Чисора заявил, что если бой будет перенесён ещё раз, он попробует свои силы в ММА. Всего на счету Чисоры 41 профессиональный бой, в котором он одержал 32 победы, 23 из которых нокаутом.
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