Украинская модель с 13-м размером груди дебютирует в MMA, на шоу позовут Макгрегора. Фото

Украинка Мила Кузнецова, принимавшая участие в конкурсе Miss Universe Plus Size—2019, дебютирует в смешанных единоборствах в сентябре 2020 года, поединок состоится в Таиланде, отмечается в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

Ранее Кузнецова заявила, что намерена попробовать себя в боксе, но затем ей объяснили, что лучше начать с MMA.

Если у вас не отображается фото Кузнецовой, посмотреть, как она выглядит, можно в её «инстаграме».

«Как только откроют международное авиасообщение, улетаю в Таиланд, где начинаю подготовку к бою. Буду заниматься под началом известного бойца ММА Аскара Можарова, которого за стиль ведения боя в мире смешанных единоборств называют украинским Макгрегором», — сообщила Кузнецова.

Организатором вечера ММА выступит российский бизнесмен и блогер Максим Мернес, который уже много лет живёт на острове Пхукете. Он рассказал о планах пригласить на шоу бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Мила проведёт показательный бой. Ищем для неё соперницу с похожими параметрами. Сейчас у нас есть три варианта: американка, россиянка и британка.

В качестве почётного гостя собираемся пригласить Конора Макгрегора. Шоу планируем на сентябрь. Дата зависит от внешних факторов. Нужно, чтобы мир поборол пандемию. Надеюсь, окончательно определимся с датой в июле. Гонорары участникам шоу заплатим в криптовалюте», — сказал Мернес.