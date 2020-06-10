Гаджиев подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов виделся с отцом в больнице

Президент промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал новость о том, что 57-летний Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, чувствует себя лучше. Ранее об улучшении состояния здоровья Нурмагомедова-старшего сообщил менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз.

«Деталей не знаю, но я слышал, что отцу Хабиба получше. То есть по крайней мере наблюдается положительная динамика. Рано говорить, что он идёт на выздоровление, но положительная динамика есть, у меня такая же информация.

Хабиб был в Москве, виделся с отцом. Не знаю, где он сейчас находится, но несколько дней назад он был в Москве. Может, он здесь и сейчас, но я не в курсе», — приводит слова Гаджиева Sport24.

Напомним, 57-летний отец Хабиба уже несколько недель находится в одной из больниц Москвы, его состояние оценивается как тяжёлое. Заслуженный тренер России работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.