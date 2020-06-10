Флойд Мейвезер назвал топ-5 величайших боксёров в истории, поставив себя на первое место

Непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер в одном из шоу ESPN составил пятёрку спортсменов, которые, по его мнению, являются лучшими за всю историю бокса. На первое место Мейвезер поставил самого себя.

«Он победил больше чемпионов мира, чем любой другой боксёр, причём сделал это за более короткий период. Он точнее всех бил, а пропускал меньше. Он был чемпионом мира на протяжении 18 лет в пяти различных весовых категориях», — сказал Мейвезер о себе в третьем лице.

Места со второго по четвёртое в рейтинге Мейвезера заняли Роберто Дуран, Пернелл Уитакер и Хулио Сесар Чавес, а на пятое место он поставил легендарного Мохаммеда Али.

Топ-5 величайших боксёров (версия Флойда Мейвезера):

1. Флойд Мейвезер

2. Роберто Дуран

3. Пернелл Уитакер

4. Хулио Сесар Чавес

5. Мохаммед Али.