Боец MMA Волков мог сыграть сына Ивана Драго в фильме «Крид 2»

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, проходил пробы на роль сына Ивана Драго в кинокартине «Крид 2», вышедшей на экран в 2018 году. Об этом стало известно со слов тренера бойца Тараса Кияшко.

Напомним, Волков известен под прозвищем Драго — благодаря внешнему сходству с антагонистом известной кинофраншизы «Рокки». Роль Виктора Драго досталась немецкому боксёру румынского происхождения Флориану Мунтяну.

«У Саши был давно опыт участия в съёмках сериала, где он сыграл бойца. Когда снимали продолжение «Рокки» — «Крид 2», — он по предложению от Голливуда проходил пробы на роль сына Ивана Драго», — приводит слова Кияшко News.ru.

Следующим соперником Волкова станет американский боец MMA Кёртис Блейдс. Поединок Волков — Блейдс возглавит турнир UFC, который пройдёт 20 июня.