Нурмагомедов попросил оценить лучшие «финиши» Гэтжи. Видео
Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов попросил подписчиков оценить навыки временного чемпиона дивизиона Джастина Гэтжи. Напомним, титульный бой Нурмагомедова и Гэтжи планируется провести в сентябре 2020 года.
«Мой следующий соперник. Как вам?» — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме», прикрепив текст к видео, в котором можно посмотреть лучшие «финиши» Гэтжи.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в YouTube-канале UFC Russia.
Напомним, 31-летний Нурмагомедов начал карьеру в смешанных единоборствах в 2008 году. Последний бой он провёл в сентябре 2019 года, победив американца Дастина Порье. Всего на счету Хабиба 28 побед в 28 поединках в MMA.
Сехудо рассказал, в чём Гэтжи наиболее опасен для Нурмагомедова
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