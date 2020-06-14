Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Три первых боя турнира UFCVEGAS2 on ESPN 10 завершились нокаутами

Три первых боя турнира UFCVEGAS2 on ESPN 10 завершились нокаутами
Бокс/ММА / UFC 0

В Лас-Вегасе (США) на арене «APEX» начался турнир UFCVEGAS2 on ESPN 10, главным боем которого станет поединок между Джессикой Ай и Синтией Кальвильо.

В первом бою предварительного карда турнира сошлись два дебютанта американца – Кристиан Агилера и Энтони Айви. Менее минуты хватило Агилере, чтобы победить своего оппонента. Бой закончился техническим нокаутом.

UFC 2020. UFC Fight Night (on ESPN 10), Лас-Вегас, США
Кристиан Агилера (W) - Энтони Айви
14 июня 2020, воскресенье. 02:10 МСК
Кристиан Агилера
Окончено
TKO
Энтони Айви

Во втором бою на канвас вышли бойцы легчайшей весовой категории Заррух Адашев и Тайсон Нэм. Для узбекистанского бойца это был первый бой в UFC, а для опытного американца – уже 31-й, который принёс ему 19-ю победу в карьере. Бой продлился менее минуты, в следствие сокрушительной контратаки со стороны Нэма ударом оверхэндом и добивании в челюсть.

UFC 2020. UFC Fight Night (on ESPN 10), Лас-Вегас, США
Тайсон Нэм (W) - Заррух Адашев
14 июня 2020, воскресенье. 02:35 МСК
Тайсон Нэм
Окончено
KO
Заррух Адашев

В первом женском бою встретились американки Джулия Авила и Джина Мазани. Бой, как и предыдущие, продлился весьма недолго. Остановка поединка произошла уже на 16-й секунде первого раунда после 16 нанёсенных ударов от Джулии Авилы, 15 из которых оказались точно в голову. Это был четвёртый по скорости финиш в истории дивизиона.

UFC 2020. UFC Fight Night (on ESPN 10), Лас-Вегас, США
Джулия Авила (W) - Джина Мазани
14 июня 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Джулия Авила
Окончено
TKO
Джина Мазани
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020