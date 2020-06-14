Три первых боя турнира UFCVEGAS2 on ESPN 10 завершились нокаутами

В Лас-Вегасе (США) на арене «APEX» начался турнир UFCVEGAS2 on ESPN 10, главным боем которого станет поединок между Джессикой Ай и Синтией Кальвильо.
В первом бою предварительного карда турнира сошлись два дебютанта американца – Кристиан Агилера и Энтони Айви. Менее минуты хватило Агилере, чтобы победить своего оппонента. Бой закончился техническим нокаутом.
Во втором бою на канвас вышли бойцы легчайшей весовой категории Заррух Адашев и Тайсон Нэм. Для узбекистанского бойца это был первый бой в UFC, а для опытного американца – уже 31-й, который принёс ему 19-ю победу в карьере. Бой продлился менее минуты, в следствие сокрушительной контратаки со стороны Нэма ударом оверхэндом и добивании в челюсть.
В первом женском бою встретились американки Джулия Авила и Джина Мазани. Бой, как и предыдущие, продлился весьма недолго. Остановка поединка произошла уже на 16-й секунде первого раунда после 16 нанёсенных ударов от Джулии Авилы, 15 из которых оказались точно в голову. Это был четвёртый по скорости финиш в истории дивизиона.
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