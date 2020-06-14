Двалишвили одержал победу над Лопесом на турнире UFCVEGAS2 on ESPN 10

В предварительном карде турнира UFCVEGAS2 on ESPN 10, проходящем в Лос-Анджелесе (США) на арене «АPEX», сошлись грузинский боец смешанных единоборств Мираб Двалишвили и американец Густаво Лопес.

В результате трёх полных раундов противостояния единогласным решением судей (30-25, 30-26, 30-26) победу одержал Двалишвили, для которого эта победа стала 8-й в карьере. Густаво Лопес потерпел 5-е поражение. По статистике полное превосходство со стороны грузинского бойца — 110 против 49 по точным ударам и 13 проведённых тэйкдаунов у Двалишвили, в то время как у американца — ни одного.



Напомним, в главном бою турнира UFCVEGAS2 ESPN 10 встретятся Синтия Кальвильо и Джессика Ай. Все подробности — в трансляции «Чемпионата».