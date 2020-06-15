Уайт подал иск против WBC. Боксёр хочет получить титульный бой в 2021 году

Обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Диллиан Уайт подал иск против организации, сообщает Sky Sports. Уайт требует от WBC проведения титульного боя, который ему пообещали организовать в феврале 2021 года.



Напомним, в настоящий момент титулом владеет британский боксёр Тайсон Фьюри, которого ждёт реванш с бывшим чемпионом Деонтеем Уайлдером. В 2021 году Тайсон Фьюри в случае победы проведёт два боя с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа, что лишает Уайта шансов провести поединок в феврале.



Диллиан Уайт следующий поединок должен провести с Александром Поветкиным.



Ранее Уайт заявил, что проводил спарринги с действующим обладателем полноценного титула по версии WBC Тайсоном Фьюри и несколько раз отправлял его в нокдаун.

Диллиан Уайт: на спаррингах отправлял Фьюри в нокдаун несколько раз