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Тухугов из команды Нурмагомедова проведёт новый бой в UFC в августе-сентябре

Тухугов из команды Нурмагомедова проведёт новый бой в UFC в августе-сентябре
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов, который входит в команду действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова, следующий поединок проведёт в августе или сентябре. Кто станет его соперником, пока неизвестно. Об этом сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

«Бой нужно ждать в августе или сентябре», — приводит слова Магомедова ТАСС.

29-летний Тухугов дебютировал в смешанных единоборствах в 2010 году. Его последним соперником был Кевин Агилар. Российский спортсмен победил его на турнире UFC в феврале 2020 года, добившись технического нокаута в первом раунде. Всего на его счету 24 поединка в MMA, в которых он одержал 19 побед и потерпел 4 поражения, ещё один бой завершился вничью.

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