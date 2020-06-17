Гэтжи: думаю, что нокаутировал бы Макгрегора

Джастин Гэтжи, временный чемпион UFC в лёгком весе, считает, что нокаутировал бы бывшего обладателя пояса в лёгком и полулёгком весе Конора Макгрегора.
«Контроль дистанции – фактор номер один в любом бою. Это особенно важно в первые 30 секунд. Для многих это не бросается в глаза, но играет решающую роль и является огромным фактором в бою.
Я думаю, что самое лучшее во мне — это то, что я могу держать дистанцию, когда мне навязывают свой стиль. В тот момент, когда соперник пытается контролировать дистанцию или идёт в атаку, я могу нанести удар ногой, тем самым, обнуляя его возможности. Так что, если честно, я думаю, что нокаутировал бы Конора.
У него есть около трёх раундов, а после для него начинается ад. Он понимает и не хочет идти на это. Поэтому я думаю, что сейчас он в безопасности», — приводит слова Гэтжи BJ PEEN со ссылкой на ESPN.
Ранее Джастин Гэтжи предположил, что Конор Макгрегор, который ранее в третий раз объявил о завершении карьеры, передумает и вернётся в октагон, если действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проиграет Гэтжи.
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