А. Емельяненко пообещал не драться до боя с Исмаиловым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко не станет ни с кем сражаться до поединка с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Об этом стало известно со слов президента промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексея Яценко.

Напомним, изначально поединок Емельяненко — Исмаилов должен был состояться 3 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 24 июля.

«Я не общался с Емельяненко, но наш вице-президент Асланбек Бадаев проговаривал с Александром этот вопрос. Насколько я понимаю, договорились, что Александр не будет проводить боёв до поединка с Исмаиловым», — приводит слова Яценко ТАСС.

«Ещё неизвестно после окончания этого боя, будут ли у него мероприятия в других компаниях. Мы соберёмся, сядем и всё обсудим с ним. И мы будем дальше двигать тему, связанную с Александром. Вероятность того, что он проведёт ещё несколько боёв в АСА», — добавил основатель ACA Майрбек Хасиев.

Также Яценко подтвердил, что поединок Емельяненко — Исмаилов не перенесут и проведут со зрителями.