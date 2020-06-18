«Ставлю свою девушку, что ты не продержишься и двух раундов». Сехудо ответил Волкановски

Бывший временный чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо заявил, что с лёгкостью победит обладателя пояса в полулёгком весе Алекса Волкановски. Ранее Волкановски объявил, что выйдет на титульный бой с Сехудо, если тот возобновит карьеру.
«Если я когда-нибудь вернусь в ММА, то только за твоей головой, карлик-переросток. Я бы поставил свою золотую олимпийскую медаль, два пояса и свою девушку на то, что ты не продержишься с тройным чемпионом и двух раундов», — написал Сехудо в своём «твиттере».
Ранее стало известно, что Сехудо исключён из всех рейтингов UFC. Так в промоушене отреагировали на его объявление о завершении карьеры, которое он сделал после победы в поединке на турнире UFC 249 9 мая. Таким образом, пояс чемпиона UFC в легчайшем весе, который ранее принадлежал Сехудо, стал вакантным. Первые три места в дивизионе занимают Марлон Мораес, Алджамейн Стерлинг и россиянин Пётр Ян.
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