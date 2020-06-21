Названы лучший бой и выступление вечера турнира UFC Вегас 3
В Лос-Анджелесе (США) завершился турнир UFC Вегас 3, в главном бою которого россиянин Александр Волков уступил американцу Кёртису Блейдсу единогласным решением судей.
Лучшим боём вечера был назван поединок между 35-летним американцем Джошем Эмметом и его 29-летним соотечественником Шейном Бургосом.
Лучшим выступлением вечера названа досрочная победа 36-летнего Джима Миллера рычагом локтя в бою с 26-летним Рузвельтом Робертсом.
Напомним, что единогласным решением судей победу в бою, который продлился все три раунда, одержал Эммет – 29-27, 29-28, 29-28. Для него эта победа стала третьей подряд, а его оппонент Бургос прервал свою серию из трёх побед. Всего у Эммета на счету 16 побед и 2 поражения в карьере ММА.
Волков уступил Блейдсу единогласным решением судей в главном бою турнира UFC Вегас 3
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