Названы лучший бой и выступление вечера турнира UFC Вегас 3

В Лос-Анджелесе (США) завершился турнир UFC Вегас 3, в главном бою которого россиянин Александр Волков уступил американцу Кёртису Блейдсу единогласным решением судей.

Лучшим боём вечера был назван поединок между 35-летним американцем Джошем Эмметом и его 29-летним соотечественником Шейном Бургосом.

Лучшим выступлением вечера названа досрочная победа 36-летнего Джима Миллера рычагом локтя в бою с 26-летним Рузвельтом Робертсом.

Напомним, что единогласным решением судей победу в бою, который продлился все три раунда, одержал Эммет – 29-27, 29-28, 29-28. Для него эта победа стала третьей подряд, а его оппонент Бургос прервал свою серию из трёх побед. Всего у Эммета на счету 16 побед и 2 поражения в карьере ММА.