«Мой фейс нормально вписывается». Исмаилов показал видео, как отдыхает в горах Дагестана

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как он отдыхает в горах Дагестана.

«Просто непередаваемый и неописуемый вид. На фоне этих гор мой фейс тоже нормально вписывается. Как красиво! Швейцария и Андалусия рядом не стоят!» — сказал боец в видео.

«Круче гор могут быть только горы. Хорошо проведённый выходной выглядит именно так. Зарядился нашим джигитским, воинственным воздухом и к новой рабочей неделе готов», — подписал он видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, следующим соперником Исмаилова станет Александр Емельяненко. Бой пройдёт в тяжёлом весе — ранее Магомед не выступал в этом дивизионе. Поединок запланирован на 24 июля.