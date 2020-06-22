Гаджиев: Волков никогда не будет выигрывать у борцов и не станет чемпионом UFC

Промоутер Камил Гаджиев отреагировал на поражение Александра Волкова в поединке с Кёртисом Блэйдсом на турнире UFC в Лас-Вегасе, который состоялся в минувшие выходные.

Блэйдс одержал победу над Волковым единогласным решением судей. Одной из сильных сторон американца является борьба.

«Проблема в том, что, когда он выиграет три следующих боя и наступит четвёртый, в котором решится его судьба, он опять может проиграть. Так уж повелось, к сожалению. Волков может подтянуть свои качества в борьбе, но есть определённый уровень бойцов, в том же UFC.

Александр, прямо скажем, даже по своей комплекции хорошо бороться не будет никогда. Я уверен в том, что он тренируется в защите, партере и прибавляет во всех компонентах. Но с хорошими борцами ему всегда будет трудно конкурировать.

К сожалению, это так: у борцов он не будет выигрывать никогда. Очевидно, что ему не хватит уровня борцовской техники для того, чтобы стать чемпионом», — цитирует Гаджиева «Р-Спорт».