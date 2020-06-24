Макгрегор усомнился в болезни отца Хабиба

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на провокационную запись от Абубакара Нурмагомедова.



Напомним, ранее Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, потроллил бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора. Абубакар выложил в «Инстаграме» фото с поединка Хабиба и Конора, который состоялся в октябре 2018 года, когда россиянин победил ирландца, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде.



«Это когда коронавирус и ты дышать не можешь», — подписал боец фотографию.



«Я подумал, что это всего лишь прикрытие для Абдулманапа. Прикрытие, чтобы скрыть недостаток активности и прекращение боев. Удачи, но помни, Аллах видит всё», — написал в комментариях Конор Макгрегор.



Напомним, что дядя Абубакара и отец Хабиба — Абдулманап Нурмагомедов до сих пор находится в больнице после осложнений из-за коронавирусной инфекции.

Брат Хабиба потроллил Макгрегора на тему коронавируса. Фото